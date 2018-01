Prognose zu Thüringens Arbeitsmarkt erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Einen Ausblick auf den Thüringer Arbeitsmarkt in diesem Jahr gibt heute der Chef der Landesarbeitsagentur Kay Senius. Er will sich auch zu dem von vielen Industrie- und Handwerksfirmen beklagten Fachkräftemangel äußern. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel eines der Hauptprobleme des Landes. In Thüringen waren Ende 2017 knapp 64 000 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent und damit nahe am Bundesdurchschnitt von 5,3 Prozent. Innerhalb eines Jahres war die Arbeitslosenquote im Freistaat um 0,7 Prozentpunkte gesunken.