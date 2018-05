Zunahme unbefristeter Jobs: Fachkräftemangel begrenzt Trend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Zahl befristeter Jobs hat in Sachsen zwar in den vergangenen Jahren weiter zugenommen, dennoch setzen Unternehmen und Verwaltungen im Wettbewerb um Fachkräfte wieder zunehmend auf Festanstellungen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Eine befristete Beschäftigung kann für arbeitslose Frauen und Männer eine hilfreiche Brücke in eine versicherungspflichtige Arbeit sein", sagte der Leiter der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen. Im Wettbewerb um Fachkräfte könnten die Betriebe hingegen eher mit unbefristeten Jobs punkten, die mehr Sicherheit bedeuteten.