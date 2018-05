Befristete Beschäftigung ist rückläufig: Fachkräfte gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Befristete Arbeitsverträge spielen in vielen Branchen Brandenburgs eine immer unbedeutendere Rolle. Dieser Trend sei für die vergangenen Jahre festzustellen, sagte die Sprecherin des Arbeitsministeriums, Marina Ringel, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Während 2013 noch jeder zehnte Beschäftigte befristet angestellt gewesen sei, sank der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse an der Gesamtbeschäftigung laut Ringel 2016 auf sieben Prozent. "Die Unternehmen suchen dringend Beschäftigte, da werden sie qualifizierte Fachkräfte sicher nicht befristet einstellen", hieß es beim Handelsverband Berlin-Brandenburg.