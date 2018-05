Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt auf 8,1 Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich in Berlin unverändert fort. Im Mai sank die Arbeitslosenquote nochmals und erreichte 8,1 Prozent, 0,3 Prozentpunkte weniger als im April und 0,8 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. 156 786 Berliner waren nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet, 3174 weniger als im April und 11 174 weniger als vor einem Jahr. "Die Beschäftigung wächst kräftig", stellte der Berlin-Brandenburger Agentur-Chef Bernd Becking am Mittwoch fest. Unternehmen suchten vor allem Fachkräfte.

Bis zum März ist demnach die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten binnen Jahresfrist um 3,9 Prozent auf 1,465 Millionen gestiegen, deutlich stärker als der Bundesdurchschnitt. "Dieser positive Trend ist seit vielen Monaten ungebrochen und wird auch absehbar 2018 bestimmen", sagte Becking. Seit 1991 habe es in Berlin und Brandenburg nicht so wenige Arbeitslose gegeben. Rechnete man in Berlin Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie etwa Weiterbildungen und kurzzeitig Arbeitsunfähige hinzu, läge die Zahl der Arbeitslosen in Berlin um knapp 70 000 höher.