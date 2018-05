Immer mehr illegale Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Illegale Arbeit an Wochenenden und Feiertagen hat in Thüringen stark zugenommen. Die Zahl der Verstöße verdreifachte sich im vergangenen Jahr fast, wie aus Daten des Arbeitsministeriums hervorgeht. Während im Jahr 2016 nur 43 solcher Verstöße gemeldet wurden, waren es vergangenes Jahr 118 - so viele wie seit 2012 nicht. Damals registrierte das Ministerium 167 Beanstandungen. Im Freistaat haben Beschäftigte seit 2012 ein Recht auf zwei freie Samstage im Monat. Außerdem ist die Arbeit an Sonn- und Feiertagen verboten und kann nur mit besonderer Genehmigung genehmigt werden.

Die Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi, Corinna Hersel, geht davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Arbeitszeitverstößen wesentlich höher ist. Der Grund für den Anstieg der Beanstandungen liege im Fachkräftemangel. "Wenn es in bestimmten Branchen zu wenig Personal gibt, müssen Mitarbeiter womöglich öfter arbeiten." Als Beispiel nannte Hersel den Einzelhandel. Sie appellierte an die Beschäftigten, Nein zu sagen, wenn Arbeitgeber verlangen, gegen die Bestimmungen zu verstoßen. Das sei einfacher, wenn es einen Betriebsrat gebe, der den Beschäftigten den Rücken stärke.

Nach Einschätzung von Gunnar Wolf, Referatsleiter Arbeitsschutz im Arbeits- und Sozialministerium, liegt der Grund für die höhere Zahl an Verstößen darin, dass mehr Beschäftigte den Behörden solche Verstöße melden. "Die Öffentlichkeit ist stärker für das Thema sensibilisiert." Dadurch kämen deutlich mehr Vorfälle ans Licht. Viele Arbeitnehmer wendeten sich auch an Gewerkschaften.