Einkommenslücke klafft zwischen Frauen und Männern

Erfurt (dpa/th) - Frauen verdienen auch in Thüringen noch immer deutlich weniger Geld als Männer. Thüringens Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder sowie der DGB Hessen Thüringen bezifferten die Lohnlücke, die bundesweit bestehe, auf 21 Prozent. Sie bekräftigten am Freitag die Forderung nach gleicher Bezahlung bei gleicher Arbeit. Der Verband der Wirtschaft (VWT) sprach von einem deutlich geringeren Lohnunterschied in Thüringen. Er liegt bei acht Prozent und falle in Ostdeutschland grundsätzlich geringer aus als in Westdeutschland, erklärte VWT-Geschäftsführer Stephan Fauth in Erfurt.

Als Grund nannte er, dass im Freistaat deutlich weniger Frauen in Teilzeit arbeiteten als anderswo in Deutschland. Ihr Anteil liege bei 35 Prozent, bundesweit jedoch bei 46 Prozent.

Mit dem Equal Pay Day 2018 (Tag für gleiche Bezahlung), der an diesem Sonntag begangen wird, soll auf die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer hingewiesen werden. Der 18. März markiere symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen quasi umsonst arbeiten, erklärte die Gleichstellungsbeauftragte.

Der DGB Hessen-Thüringen forderte die neue Bundesregierung auf, eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern auf die Tagesordnung zu setzen. Es müsste verhindert werden, dass Frauen, die Kinder oder Angehörige betreuten, dauerhaft in einer Teilzeitfalle landeten.