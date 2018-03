Ärztekammer baut neuen Hauptsitz für 50 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die in der Vergangenheit wegen ihres Finanzgebarens in die Kritik geratene Ärztekammer Niedersachsen errichtet für rund 50 Millionen Euro einen neuen Hauptsitz in Hannover. Umgesetzt werden soll der Entwurf eines Berliner Architektenbüros, der ein zehngeschossiges Gebäude mit begrünten Dachflächen vorsieht, teilte die Ärztekammer am Freitag mit. Das Gebäude solle als repräsentativer Sitz der Landesgeschäftsstelle der Selbstverwaltung der rund 41 000 Ärzte in Niedersachsen dienen. Wegen massiver Baumängel, Schadstoffproblemen und Brandschutzproblemen sei eine Sanierung des bestehenden Gebäudes nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Der Neubau soll binnen vier Jahren fertig sein.

Der Landesrechnungshof hatte vor einigen Jahren unter anderem die unverhältnismäßig hohe Rücklage der Ärztekammer von damals 22 Millionen Euro kritisiert. Die Kammer hatte deshalb mehrfach die Pflichtbeiträge der Ärzte reduziert. Das angesparte Geld kann nun für den Neubau genutzt werden.