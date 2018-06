Krankenhaus Wolgast: Zukunftskonzept und neues Leitungsteam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) - Das Kreiskrankenhaus Wolgast soll als erster Anlaufpunkt für die Region Wolgast und Usedom in der medizinische Akut-und Grundversorgung sowie in der Altersmedizin gestärkt werden. Wie Geschäftsführerin Marie le Claire am Freitag in Wolgast sagte, soll das aktuelle Leistungsspektrum mit der Inneren Medizin, Chirurgie, Intensivmedizin, Kinderportalpraxis und der Geriatrie beibehalten und schrittweise weiter entwickelt werden. Ziel sei es zudem, das Haus bis 2021 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis schuldenfrei zu machen. Seit Februar hatten 30 Führungskräfte des zur Unimedizin Greifswald gehörenden Krankenhauses über ein Zukunftskonzept diskutiert. Nach der Schließung der Kinder- und Geburtsstation vor mehr als zwei Jahren hatte es heftige Proteste in der Region gegeben.

Am Freitag wurde auch die neue Führungsspitze vorgestellt. Der in Anklam geborene promovierte Betriebswirtschaftler Rene Basner wird neuer Geschäftsführer. Neuer Geschäftsführender Ärztlicher Direktor wird der Chirurgieprofessor Matthias Frank.