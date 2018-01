Paracelsus-Sanierer stellt sich Mitarbeitern vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fünf Wochen nach dem Insolvenzantrag der Klinikgruppe Paracelsus stellt sich am heutigen Dienstag der mit der Sanierung beauftragte Experte Reinhard Wichels den Beschäftigten in Osnabrück vor. Wichels ist Unternehmensberater; der studierte Mediziner arbeitete mehr als zehn Jahre für McKinsey, bevor er sich mit Kollegen selbstständig machte.

Die Paracelsus-Klinikgruppe hatte kurz vor Weihnachten einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. In dem Konzern arbeiten 5200 Menschen. Paracelsus hat rund 40 medizinische Einrichtungen, vor allem Krankenhäuser und Reha-Kliniken, viele davon in Niedersachsen. Bei dem Termin in Osnabrück soll nach Unternehmensangaben aber noch kein Sanierungskonzept vorgestellt werden.