So gelingt der Einstieg in Nordic Walking

Baierbrunn (dpa/tmn) - Nordic Walking bringt auch jene in Bewegung, die bisher keinen Sport gemacht haben. Es schont die Gelenke und hilft, einem verspannten Büronacken entgegenzuwirken.

Für Einsteiger ist das Wichtigste, sich nicht zu überfordern, erklärt die Münchner Sportwissenschaftlerin Carolin Heilmann im "Diabetes Ratgeber" (Ausgabe 5/2018). Zu Beginn läuft man im Wohlfühltempo drei Mal die Woche 8 bis 10 Minuten. In Woche vier erhöhen Neulinge die Läufe schrittweise auf 15 bis 18 Minuten. Ab Woche fünf steigern sie die Intensität.

Am Ende eines Zehn-Wochen-Plans stehen drei Einheiten mit 17, 25 und 30 Minuten. An den Tagen dazwischen pausieren. Wer mag, kann an einem Tag zusätzlich radeln, schwimmen oder einen Yoga-Kurs besuchen.

Allzu viel Material brauchen Nordic Walker nicht: Leichte Stöcke in der richtigen Größe sind wichtig. Und das richtige Schuhwerk - leichte Joggingschuhe zum Beispiel.