Landessuchtstelle warnt vor Verharmlosung von E-Zigaretten

Schwerin (dpa/mv) - Die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen hat anlässlich des Weltnichtrauchertags am Donnerstag vor einer Verharmlosung von E-Zigaretten gewarnt. Die Risiken der sogenannten Vaper seien nicht ausreichend erforscht, erklärte der Chef der Suchtstelle, Rainer Siedelberg. Dabei gehe es um die in vielen Geschmacksrichtungen verfügbaren Flüssigkeiten (Liquids), die in den Geräten verdampfen.

"Die große Gefahr bei E-Zigaretten ist das tiefe und häufige Inhalieren eines Chemiecocktails, von dem niemand genau weiß, was drin ist", sagte Siedelberg. "Wir wissen einfach nicht was passiert, wenn man diese Substanzmischungen hundertmal oder mehr am Tag inhaliert." Denn Langzeitstudien zu den gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten gebe es noch nicht.

Die Suchtstelle appelliert an Erwachsene, E-Zigaretten nicht als vermeintlich gesunde Alternative zum Rauchen darzustellen.