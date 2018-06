AOK übernimmt HPV-Schutzimpfung jetzt auch für Jungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Schwerin (dpa/mv) - Zum Schutz vor Krebs wird jetzt auch Jungen die HPV-Schutzimpfung empfohlen. Die AOK übernimmt vom 1. Juli an die Kosten, wie die größte Krankenkasse im Nordosten am Dienstag in Potsdam mitteilte. HPV-Impfstoffe schützen gegen bestimmte Typen der sexuell übertragbaren humanen Papillomviren (HPV), die für verschiedene Krebsarten verantwortlich gemacht werden. Die AOK reagiere mit der Kostenübernahme auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, hieß es.

Bislang wurde die HPV-Impfung im AOK-Leistungskatalog ausschließlich für Mädchen angeboten. Die Nachfrage hält sich in Grenzen: Bisher seien bundesweit erst 31 Prozent der 15-Jährigen geimpft, in Mecklenburg-Vorpommern sei der Anteil mit 52 Prozent höher, hieß es. Die AOK Nordost ist für Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zuständig.