Zahl der Grippefälle sinkt erstmals in diesem Jahr leicht

Rostock (dpa/mv) - Das erste Mal seit Beginn des Jahres ist die Zahl der gemeldeten Grippeerkrankungen leicht gesunken. In der vergangenen Woche seien dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 1698 Influenzafälle gemeldet worden und damit 165 weniger als in der Vorwoche, teilte das Amt am Mittwoch in Rostock mit. Für Entwarnung sei es jedoch zu früh: Ob der Höhepunkt der laut Experten schweren Grippewelle überschritten ist, müsse sich erst noch zeigen. Die Zahl der Infektionen mit schweren Verläufen ist den Angaben zufolge weiterhin "sehr hoch". Insgesamt hätten sich seit dem Herbst 8416 Menschen mit der Influenza angesteckt (Vorjahreszeitpunkt: 3560). Zwölf Menschen seien bisher gestorben.