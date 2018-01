Bessere Versorgung für Patienten mit Seltenen Erkrankungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Patienten mit Seltenen Erkrankungen sollen in Sachsen-Anhalt künftig eine bessere Versorgung bekommen. Für ein entsprechendes Projekt stehen Fördermittel in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro aus einem Innovationsfonds zur Verfügung. Details zu dem Projekt, in dem Zentren für Seltene Erkrankungen eine besondere Rolle spielen, werden Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Mediziner und Krankenkassenvertreter heute in Magdeburg vorstellen.

Eine Erkrankung gilt in der Europäischen Union als selten, wenn höchstens 5 von 10 000 Menschen von ihr betroffen sind. In Deutschland betrifft das Schätzungen zufolge vier Millionen Menschen. Aktuell wird von bis zu 8000 unterschiedlichen Seltenen Erkrankungen ausgegangen. Die Krankheitsbilder sind oft sehr vielschichtig.