Tierärztetagung: Von Katzendiabetes bis Pferdeorthopädie

Leipzig (dpa/sn) - Rund 5000 Fachbesucher werden von Donnerstag an zum Leipziger Tierärztekongress erwartet. Er gilt als eine der größten Veranstaltungen für Veterinärmediziner im deutschsprachigen Raum, wie die Leipziger Messe am Mittwoch mitteilte. Auf dem dreitägigen Kongress gibt es rund 500 Vorträge und Kurse zur Entwicklung der Tiermedizin. Auch ethische Fragestellungen sollen diskutiert werden. Wie Kongresspräsident Gotthold Gäbel erklärte, wachsen die Anforderungen an die Tierärzte angesichts von Lebensmittelskandalen und Seuchenausbrüchen. Auch zunehmende gesellschaftliche und politische Ansprüche stellten die Mediziner vor Herausforderungen.