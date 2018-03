Lage in Kliniken wegen Grippewelle weiter angespannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Lage der Krankenhäuser und Rettungsdienste ist wegen der grassierenden Grippewelle noch immer angespannt. Auch am Freitag habe im Gesundheitsministerium in Kiel eine Telefonkonferenz mit den Kliniken im Land stattgefunden, bestätigte ein Ministeriumssprecher. Einige Kliniken in Schleswig-Holstein und Hamburg haben zusätzliche Isolierstationen für Influenza-Patienten eingerichtet, darunter das Klinikum Itzehoe und die Asklepios Klinik in Hamburg-Altona. Trotz der Grippewelle beginnt in Hamburg die Schule nach den Frühjahrsferien am Montag wie geplant. Der Schulbehörde lägen keine Erkenntnisse über einen erhöhten Krankenstand in den Kollegien vor, sagte eine Sprecherin.