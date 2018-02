Habeck: Multiresistente Keime sind problematisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ende des Monats werden erste Untersuchungsergebnisse über mögliche antibiotika-resistente Keime in Kläranlagen in Schleswig-Holstein erwartet. "Multiresistente Keime können auch in Schleswig-Holstein ein Problem darstellen", sagte Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag. Im vergangenen Jahr sei ein Forschungsprojekt gestartet worden. Dabei wurden an acht Kläranlagen Proben genommen. "Es ist entscheidend, dass wir wissen, welche Keime auf welchen Eintragswegen in die Umwelt gelangen, um dann zielgenau und umfassend handeln zu können."

In Niedersachsen waren bei stichprobenartigen Untersuchungen von Gewässern antibiotika-resistente Keime gefunden worden. Reporter des NDR hatten an insgesamt zwölf Stellen in dem Bundesland Proben genommen - unter anderem an Badeseen, Flüssen und Bächen. Sie füllten Wasser in sterile Flaschen ab und ließen es in Labors testen. Ergebnis: An allen untersuchten Orten - darunter auch zwei Badestellen - waren den Angaben zufolge sogenannte multiresistente Erreger nachweisbar. Solchen Keimen können einige Antibiotika nichts mehr anhaben, die daran Erkrankten sind besonders schwer zu behandeln.

In Schleswig-Holstein werden aktuell keine Flüsse und Seen auf multiresistente Keime geprüft. Nur im Sommer lässt das Gesundheitsministerium die Wasserqualität an den Badestellen überprüfen. Während der Saison würden die Gewässer mittels sogenannter Indikatorkeime beprobt, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Sie dienten der Erkennung von Verschmutzung fäkalen Ursprungs durch Abwasser. Diese Verschmutzungen können auch multiresistente Keime beinhalten. Werden Grenzwerte überschritten, wird für die entsprechende Badestelle ein Badeverbot ausgesprochen.