Netzwerk zur Suizidprävention startet am Mittwoch

Jena (dpa/th) - Unter Federführung des Universitätsklinikums Jena startet an diesem Mittwoch das "Netzwerk zur Suizidprävention in Thüringen" (NeST). Das teilte das Klinikum am Montag in Jena mit. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert das Projekt den Angaben zufolge bis Ende September 2020 mit fast 540 000 Euro. Partner sind die Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" Saalfeld und das Asklepios-Fachklinikum Stadtroda.

Jedes Jahr nehmen sich nach Angaben des Klinikums mehr als 300 Menschen in Thüringen das Leben. "Die Zahl der Suizidversuche liegt noch um ein Vielfaches höher, wird jedoch nicht systematisch erfasst", so Prof. Karl-Jürgen Bär von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum. Dies soll in einem ersten Schritt nun geschehen.

Durch eine engere Vernetzung derer, die Suizidgefährdete in Thüringen betreuen und behandeln, sollen niedrigschwellige psychiatrische Angebote für Betroffene und Angehörige entstehen. Analysen zeigten, dass 90 Prozent der Betroffenen zum Zeitpunkt des Suizids an einer psychiatrischen Erkrankung litten, hieß es. Für Menschen nach einem Suizidversuch soll deshalb ein spezifisches Psychotherapieprogramm entwickelt werden.