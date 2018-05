Tierarzt-Nachwuchs bei Nutztierpraxen rückt nicht genug nach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind mit 1009 Tierärzten derzeit so viele Veterinärmediziner Mitglied der Landestierärztekammer wie noch nie seit 1990. Wie der Präsident der Kammer, Lothar Hoffmann, auf Anfrage mitteilte, sind 468 in tierärztlichen Praxen tätig, was ebenfalls den Höchststand seit 1990 darstelle. Der größte Teil arbeitet in Kleintierpraxen. Probleme gibt es bei den Veterinären, die sich auf Nutztiere spezialisiert haben.

"Aktuell sind von den Inhabern der 29 reinen Nutztierpraxen 11 älter als 60 Jahre", so Hoffmann. "Der Nachwuchs rückt nicht in wünschenswerter Weise nach." Ursachen seien unter anderem die körperlich schwere Arbeit und ungünstige Arbeitszeiten.