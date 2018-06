Streik an Uni-Klinken: Notbetrieb und abgesagte Operationen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines Streiks der Dienstleistungswerkschaft Verdi an den Uni-Kliniken in Düsseldorf müssen Patienten am Dienstag mit erheblichen Einschränkungen des Betriebs rechnen. Medizinisch dringende Eingriffe würden durchgeführt, doch eine Vielzahl von Operationen müsse verschoben werden, sagte ein Sprecher. Nur ein Bruchteil der 30 Operations-Säle werde betrieben werden können. Um die Patienten mit Essen zu versorgen, helfen Mitarbeiter aus der Verwaltung in der Küche mit. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag zur Entlastung des Personals.

Der Streik soll bis Mittwoch dauern, wenn in Düsseldorf die Gesundheitsminister der Länder zusammenkommen. Dann will die Gewerkschaft Verdi in der Landeshauptstadt auch eine Kundgebung veranstalten. Die Kliniken kritisierten, dass mit der Gewerkschaft keine Notdienstvereinbarung getroffen werden konnte. Auch sei nicht mitgeteilt worden, welche Bereiche des Maximalversorgers bestreikt würden.