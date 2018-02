Mehr als 1000 neue Grippefälle in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Die Zahl der Grippefälle in Sachsen-Anhalt bleibt auf hohem Niveau. In der vergangenen Woche gab es nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz 1006 Influenzabefunde. Die Grippewelle sei während der Schulferien nicht weiter angestiegen, hieß es. Ob der Höhepunkt aber bereits erreicht sei, bleibe abzuwarten. Ende Januar starb eine 79-Jährige aus dem Saalekreis an der Grippe.

In mehr als einem Drittel der Fälle der vergangenen Woche waren es Kinder, die an der Grippe erkrankten. Regional war Halle mit 165 Fällen am stärksten betroffen, gefolgt vom Burgenlandkreis (147) und der Börde (114). Im Landkreis Mansfeld-Südharz gab es nur 17 Grippefälle. Seit Beginn der Saison im September registrierten die Behörden insgesamt rund 3200 Influenza-Erkrankungen.