Zahl der ausländischen Schüler in Bremen steigt deutlich

Bremen (dpa/lni) - Die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Bremen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, nahm die Zahl nach vorläufigen Angaben um 12,5 Prozent auf 11 499 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 zu. Im Bundesdurchschnitt stieg die Zahl ausländischer Schüler um 5,4 Prozent, im Nachbarland Niedersachsen um 5,8 Prozent.

Insgesamt besuchen derzeit fast 66 900 Kinder und Jugendliche eine allgemeinbildende Schule in Bremen, das ist eine Zunahme um 1,0 Prozent. Im Gegenzug dazu nahm in Niedersachsen die Zahl der Schülerinnen und Schüler um 0,9 Prozent ab und beläuft sich im Augenblick auf 839 660 Schüler.