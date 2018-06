Gewerkschaft will flächendeckende Schulgebäude-Sanierungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Gewerkschafter haben eine flächendecke Sanierung von Schulen, Kitas und Hochschulen in Sachsen-Anhalt gefordert. Es gebe derzeit ein großes Gefälle zwischen umfassend sanierten Einrichtungen und solchen, in denen seit Jahrzehnten nichts passiert sei, teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Samstag in Magdeburg mit. Sie mahnte zudem an, dass die Schulbaurichtlinie in dem Bundesland, die die Standards für die Ausstattung festlege, bereits älter als 20 Jahre sei.