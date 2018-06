Sachsens beste Schülerzeitungen gekürt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - "Schlaumeier", "Der Buchfink", "Das HOrGAn" und "Crux" sind die besten Schülerzeitungen in Sachsen. Die Nachwuchsjournalisten von der Grundschule Leubnitz-Werdau (Landkreis Zwickau), dem Hort der "Erich Kästner"-Schule sowie der Hoga-Schulen und des Kreuzgymnasiums Dresden und des Beruflichen Schulzentrums 12 "Robert Blum" Leipzig wurden am Samstag in Leipzig für "guten Journalismus, Medienkompetenz und Demokratieerziehung" ausgezeichnet, wie das Kultusministerium in Dresden mitteilte. Zum "Aufsteiger des Jahres" wurde "Die Korrekte" des Dresdner Marie-Curie-Gymnasiums gekürt. Prämiert wurden zudem die besten Autoren und Fotografen sowie die beste Online-Zeitung.

Schülerzeitungen auf Papier oder online seien Ausdruck demokratischer Schulkultur, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Es sollte sie an jeder Schule geben. Dort setzten sich Kinder und Jugendliche mit Themen aus Schule und Gesellschaft auseinander. Die Preisträger hätten das "Zeitungsmachen" mit Bravour gemeistert, lobte er als Schirmherr des vom Ministerium gemeinsam mit dem Verein Jugendpresse Sachsen ausgelobten Wettbewerbs, zu dem insgesamt 98 Einsendungen eingingen. Der Jury gehörten auch Journalisten der "Zeit", der "Süddeutschen Zeitung" und der "Leipziger Volkszeitung" an.