Bestes Wetter für Rennen mit selbst gebauten Solarmobilen

Langenhagen (dpa/lni) - Für ein Solarrennen konnten die Bedingungen nicht besser sein: Bei strahlendem Sonnenschein sind am Dienstag 80 Schüler-Teams der Klassen 5 bis 11 mit ihren selbstgebauten Solarmobilen gegeneinander angetreten. Ausrichter des 2. Hannoverschen Solar-Cups in Langenhagen waren die Stiftung NiedersachsenMetall und die Robert-Koch-Realschule in Langenhagen.

"Das Wetter ist ideal", sagte Anna Noack vom Organisationsteam. "Schon leichte Bewölkung beeinträchtigt die Fahrzeuge." Die Stiftung hatte Solarzellen und Getriebe für die Flitzer der jungen Tüftler zur Verfügung gestellt. Sie kamen unter anderem aus Hildesheim, Schaumburg und Hameln. Die Sieger qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb "Solarmobil Deutschland 2018", der im September im sächsischen Chemnitz stattfindet.