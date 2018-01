Studie zur Arbeitszeit von Lehrern wird präsentiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Eine Vergleichsstudie zur Arbeitszeit der Lehrer in Deutschland stellt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heute in Hannover vor. Erstellt wurde die Studie von Frank Mußmann, dem Leiter der Kooperationsstelle für Hochschulen und Gewerkschaften an der Uni Göttingen.

Mußmann hatte mit seinem Team vor anderthalb Jahren bereits eine Studie zur Arbeitszeit der Lehrer in Niedersachsen vorgelegt. Dafür hatten knapp 2900 Lehrkräfte aus 255 Schulen fast ein Jahr lang ihre Arbeitszeit genau protokolliert. Den Ergebnissen zufolge arbeiteten Niedersachsens Gymnasiallehrer im Schnitt pro Woche drei Stunden mehr als sie mussten, Grundschullehrer etwa eine Stunde und zwanzig Minuten mehr.

Auch die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe und die niedersächsische Landesvorsitzende Laura Pooth wollen am Montag Stellung zur Arbeitsbelastung der Lehrer nehmen.