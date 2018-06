Anzahl von Schülern in Sprachlernklassen gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Anzahl der Schüler in Sprachlernklassen ist im laufenden Schuljahr gegenüber dem Vorjahr stark gesunken. Im Schuljahr 2017/18 werden 4114 Schüler unterrichtet, teilte das niedersächsische Kultusministerium mit. 2016 waren es mit 9159 mehr als doppelt so viele. Die aktuelle Zahl entspricht damit etwa der für 2015, als 4110 Kinder in Sprachlernklassen unterrichtet wurden. Vor fünf Jahren war die Zahl noch geringer: 2013 lernten hier 763 Kinder.

Die meisten Flüchtlingskinder verbringen maximal ein Jahr in einer Sprachlernklasse und werden dann in gewöhnliche Klassen ihrer Jahrgangsstufe eingegliedert. Danach können sie weiterhin zusätzlichen Sprachunterricht erhalten - oft ist das intensiver Deutschunterricht in kleinen Gruppen. Eine solche Förderung bekamen im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund 44 000 Kinder.