Wiedergutmachung für G20: Schulausflug zum Tierpark

Hamburg (dpa/lno) - Rund elf Monate nach den Krawallen während des G20-Gipfels fährt die in unmittelbarer Nähe der damaligen Ausschreitungen gelegene Grundschule Sternschanze am Dienstag geschlossen in den Tierpark Hagenbeck. "Die Kinder freuen sich riesig, das wird richtig toll", sagte Schulleiterin Gisela Rathjens am Montag. Viele Schüler hätten die Krawalle nachhaltig verstört, wie die gemeinsame Aufarbeitung in der Schule gezeigt habe. "Sie haben die brennenden Straßen, die Plünderungen und die Ängste ihrer Eltern gesehen und miterlebt. Das sind Bilder, die bleiben", sagte Rathjens.

Gegenüber der Schulbehörde hätten Eltern den Wunsch der Kinder geäußert, als Wiedergutmachung in den Tierpark fahren zu können - ein Ausflug, der normalerweise zu teuer wäre, sagte die Schulleiterin. Fast ein Jahr nach den Krawallen kam dann schließlich die Einladung der Schulbehörde. Insgesamt 551 Schüler und 84 Mitarbeiter der Schule freuen sich jetzt auf den Ausflug nach Hagenbeck, der die dunklen Bilder der Ausschreitungen vertreiben soll, sagte Rathjens.