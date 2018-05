4000 Schüler spielen bei Schachturnier in Barclaycard-Arena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Etwa 4000 Schüler und Schülerinnen haben am Donnerstag am Schachturnier "Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer" in der Hamburger Barclaycard-Arena teilgenommen. Bei der 60. Auflage des beliebten Schulturniers gewann das rechte Alsterufer laut Veranstalter Jan Pohl mit 1031,5 zu 912,5 Punkten. Der Pokal ging an das Goethe Gymnasium, das unter den besten Mannschaften des rechten Ufers ausgelost wurde. Auf insgesamt 2056 Schachbrettern traten die Mannschaften gegeneinander an. Nach Angaben des Veranstalters hatten sich 160 Schulen mit 514 Teams angemeldet - bis auf wenige Gastmannschaften kamen alle Spieler von Hamburger Schulen. Der Wettkampf gilt als größtes eintägiges Schul-Schachturnier der Welt. Die Hamburger S-Bahn setzte Sonderzüge ein, um die jungen Schachfans zur Arena zu bringen.