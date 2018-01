Brandenburger erhält Deutschen Lehrerpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gründheide (Mark)/Berlin (dpa/bb) - Für sein herausragendes Engagement hat ein Lehrer aus Brandenburg den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Florian Rietzl ist Preisträger in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus", wie der Deutsche Philologenverband am Montag mitteilte. Der Lehrer für Deutsch, Geschichte und Rhetorik unterrichtet am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Grünheide (Mark) im Landkreis Oder-Spree. Seine Schüler nominierten ihn, weil sie seine interaktive Vermittlung des Stoffes und die innovativen Lernprozesse schätzten, hieß es in einer Mitteilung.

Insgesamt wurden 21 Auszeichnungen an Lehrer und Projekte aus neun Bundesländern vergeben. Mehr als 4800 Schüler und Lehrkräfte beteiligten sich an dem bundesweiten Wettbewerb "Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ 2017", der zum zehnten Mal stattfand.