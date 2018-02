Halbjahreszeugnisse für mehr als 190 000 Schüler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für rund 192 500 Schüler in Thüringen geht es nach der Zeugnisausgabe am Freitag in eine Woche Winterferien. Für einen großen Teil der 16 000 Grundschüler bedeuten die Noten mehr als normale Zwischenzeugnisse. Für rund 40 Prozent geht es um den Wunsch, an ein Gymnasium zu wechseln. Liegen die Noten etwas unter den Vorgaben, sieht der weitere Weg dann einen Antrag auf Empfehlung oder eine Aufnahmeprüfung vor.

Um Ältere wirbt die Industrie- und Handelskammer Erfurt mit ihrer Ferienhotline zu Fragen rund um Berufsausbildung und Lehrstellensuche. Ab Montag seien die Experten erreichbar. In der Lehrstellenbörse der Kammer gebe es derzeit etwas mehr als 700 offene Ausbildungsplätze. Gute Noten spielten nicht mehr die zentrale Rolle wie in vergangenen Jahren, erklärte die Kammer mit Blick auf den Bewerbermangel.

Für Krisensituationen nach dem Zeugnis steht für alle Kinder und Jugendlichen außerdem ein Sorgentelefon der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz zur Verfügung.