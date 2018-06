Tausende Schüler arbeiten für Afrika

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Einen Tag lang beteiligen sich in Deutschland wieder Tausende Schüler an der Hilfsaktion "Dein Tag für Afrika". Sie sammeln Geld - diesmal unter dem Motto "Durch Wissen Wurzeln stärken". Mit dem Erlös sollen Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Ruanda, Uganda, Burundi, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Guinea und Simbabwe unterstützt werden. Im vergangenen Jahr machten rund 200 000 Schüler mit und erwirtschafteten 1,4 Millionen Euro.

Auch die Schirmherrin, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), macht heute mit. Sie hilft beim Verkauf in einem Unternehmen in Mainz, das Haushaltsprodukte herstellt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) verkauft Brötchen bei einem Bäcker in Bad Kreuznach. In Berlin verkauft Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes aussortierte Lebensmittel.