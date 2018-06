Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Fachkräftemangel an Berliner Schulen spitzt sich zu. Aktuell sind von 3000 freien Lehrerstellen erst 1750 besetzt, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag mitteilte. In welchem Umfang das bei den 1250 noch angebotenen Stellen bis zum neuen Schuljahr gelingt, ist offen. Für Mangelfächer etwa in den Naturwissenschaften, Musik oder Deutsch wurden laut Scheeres 1000 Quereinsteiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, zu denen um die 800 Bewerber auch kamen oder kommen. Zudem wollen 160 Lehrer, die eigentlich in Pension gegen könnten, weiterarbeiten. Auch andere Länder haben es schwer, genügend neue Lehrer zu finden.