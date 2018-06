Saar-Schüler gewinnen Fremdsprachen-Bundeswettbewerb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Homburg (dpa/lrs) - Mit einem turbulenten Theaterstück in englischer Sprache zum Sieg: Sieben Schüler des Homburger Christian-von Mannlich-Gymnasiums haben gemeinsam mit einem Team aus Bayern den Bundeswettbewerb Fremdsprachen gewonnen. Die Sechstklässler konnten die Jury des 27. Sprachenfestes in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem Theaterstück "Hair and Scissors" von ihrem Können überzeugen. Das teilte am Sonntag das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mit, das den Wettbewerb ausrichtet.

Für das Finale des Bundeswettbewerbes hatten sich 36 Schülerteams aus ganz Deutschland qualifiziert. Zuvor sollen sich mehr als 1300 Teams beworben haben.

Der Wettbewerb existiert bereits seit 1979. Er wird gefördert vom Bundesbildungsministerium. Junge Leute sollen damit auf spielerische Weise an fremde Kulturen und Sprachen herangeführt werden. Als Preise werden unter anderem Sprachkurse und -reisen vergeben.