Hochschule Anhalt und Freistaat Thüringen arbeiten zusammen

Erfurt (dpa) - Die Hochschule Anhalt und der Freistaat Thüringen werden künftig in der Ausbildung für das Vermessungswesen enger zusammenarbeiten. Hochschulpräsident Jörg Bagdahn und Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, unterzeichneten jetzt einen Kooperationsvertrag zum dualen Bachelorstudiengang "Vermessung und Geoinformatik", wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Thüringen habe damit auf das Nachwuchsproblem in seinem amtlichen Vermessungswesen reagiert, sagte Bagdahn. Seit Beginn des Wintersemesters studieren sechs Thüringer in dem Studiengang. Jährlich sollen acht neue Studienanfänger hinzukommen.