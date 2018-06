Studenten im Norden reicht Regelstudienzeit oft nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Laut Prüfungsordnung soll ein Student sein Studium je nach Fach in sechs bis zehn Semestern schaffen. Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus. An der Universität Lübeck überschreiten nach Angaben eines Sprechers etwa zehn Prozent der Studenten die Regelstudienzeit um vier oder mehr Semester. An der Kieler Uni sind nach Angaben der Universität 2,5 Prozent der Studierenden sogar seit mehr als zwölf Semestern eingeschrieben. Grund für die lange Studiendauer sei in vielen Fällen der Zwang, neben dem Studium arbeiten zu müssen, sagte der Sprecher. Bundesweit lag die durchschnittliche Studiendauer nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2016 bei 7,8 Semestern.