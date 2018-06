Kunsthochschule Halle lädt zur Jahresausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die traditionelle Jahresausstellung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle trägt in diesem Jahr den Titel "Welchen Fehler braucht ein System?". Am 14. und 15. Juli öffnen alle Standorte der Ateliers, Werkstätten und Seminarräume, teilte die Hochschule am Mittwoch in Halle mit. Studierende präsentieren dort ihre Arbeitsergebnisse. Auch Diplomarbeiten aus dem Bereich Kunst sowie Bachelor- und Masterarbeiten aus dem Designbereich würden gezeigt, hieß es.

Zugleich könnten sich Interessierte über die verschiedenen Studienformen informieren. Künstlerische Arbeiten würden dabei bewertet. Neben Veranstaltungen auf dem Hochschulgelände seien auch mehrere Galerien in der Stadt Teil der Jahresausstellung.

Immer zum Ende des Sommersemesters zeigen Studierende der Burg ihre Arbeitsergebnisse aus den vergangenen Semestern. Im Vorjahr waren rund 10 000 Besucher gekommen. Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle besteht seit mehr als 100 Jahren. Mehr als 1000 Studierende werden von rund 50 Professoren betreut.