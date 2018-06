Mehr Habilitationen im Freistaat: Medizin führt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/lby) - 343 Wissenschaftler an bayerischen Hochschulen haben im vergangenen Jahr ihre Lehrbefähigung erteilt bekommen und können sich nun um eine Professur bewerben. Das waren 5,2 Prozent mehr sogenannte Habilitationen als im Vorjahr, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Mehr als die Hälfte der Wissenschaftler (51,9 Prozent) erwarb ihre Qualifikation im Bereich Humanmedizin. Knapp ein Drittel (32,7 Prozent) habilitierte an der Universität München.

60 Habilitationen zählte den Angaben nach die Universität Erlangen-Nürnberg, 54 die Technische Universität München, 47 die Uni Regensburg und 39 die Uni in Würzburg.