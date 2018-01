Karriereförderung an staatlichen Hochschulen geregelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Alle 14 staatlichen Hochschulen in Sachsen haben mit ihren Personalräten die Umsetzung des Rahmenkodex zu befristeter Beschäftigung und Karriereförderung verbindlich vereinbart. Nach Angaben von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) sind damit erstmals Karrierewege planbar und unbefristete Beschäftigung möglich. Auch befristete Mitarbeiter hätten ein Mindestmaß an Verlässlichkeit, Planbarkeit und fairer Perspektive. "Damit werden die Hochschulen zu attraktiveren Arbeitgebern für den wissenschaftlichen Nachwuchs."

Der Rahmenkodex war 2016 unterzeichnet worden. Er setzt verbindliche Mindeststandards zum Umgang mit befristeter Beschäftigung. An ihn ist die Vergabe von sechs Millionen Euro zur Schaffung von Bedingungen gekoppelt, unter denen sich mehr Frauen für eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden. Es geht um mehr Professorinnen und Frauen in den Spitzenämtern der Hochschulen.