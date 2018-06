Wenige männliche Erzieher in Niedersachsen: Anzahl steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Männliche Erzieher sind in Niedersachsen noch immer eine Seltenheit. Das zeigen Daten des Landesamtes für Statistik aus dem vergangenen Jahr. Der Trend zeigt allerdings auch, dass die Zahl der männlichen Erzieher weiter zunimmt. Diese ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 2686 auf 2995, also um rund 10 Prozent, gestiegen. Laut Tim Rohrmann von der Koordinationsstelle Männer in Kitas liegt Niedersachsen mit dieser Zunahme im bundesweiten Durchschnitt. "Besonders in größeren Städten wie Hannover gibt es inzwischen mehr männliche Erzieher, aber in vielen ländlichen Regionen sind Männer noch die Ausnahme."

"Männer und Frauen gestalten die Welt inzwischen gemeinsam - egal ob in der Politik oder in der Familie", sagte Rohrmann. "Das sollte auch in Kitas der Fall sein." Denn gemischte Teams seien eine Chance für Jungen und Mädchen. So hätten alle Kinder verschiedene Vorbilder - und nicht nur weibliche.

Die Zahl der weiblichen Erzieherinnen stieg in Niedersachsen im vergangenen Jahr ebenfalls - auch um rund 5 Prozent, von 47 591 auf 50 033, an. Der Beruf ist damit weiterhin von Frauen dominiert.