Bundesfinale der Mathematik-Olympiade: Sieger werden gekürt

Würzburg (dpa/lby) - Kleine und größere Mathe-Genies haben in den vergangenen Tagen unter enormen Zeitdruck gerechnet, abgeleitet und geknobelt: Die Sieger der 57. Mathematik-Olympiade werden heute in Würzburg bekannt gegeben. In jeder Altersklasse wird es zwei bis drei Preisträger geben. Fast 200 Mädchen und Jungen der achten bis zwölften Klasse haben es bis ins Bundesfinale geschafft. Etwa 200 000 Schüler hatten sich zu Jahresbeginn beworben. Weniger als ein Drittel der Teilnehmer sind weiblich. Der Wettbewerb, der junge Menschen für Mathematik begeistern soll, wird unter anderem von den Bildungsministerien und der Kultusministerkonferenz gefördert.