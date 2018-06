GEW: Zu große Klassen, Lehrer genervt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Ein Lehrer, 25 Kinder und fünf davon mit Förderbedarf, der viel Aufmerksamkeit erfordert - die im Jahr 2010 ausgerufene Inklusion an den Schulen funktioniert nach Einschätzung der Lehrergewerkschaft GEW in Mecklenburg-Vorpommern nicht. "Es fehlt nach wie vor eine ausreichende personelle und sächliche Ausstattung", sagte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Montag in Schwerin. Im Doppelhaushalt 2018/19 sei auch kein Geld ersichtlich, um die Zustände an den Schulen zu verbessern. Lehrer seien oft bis zur Grenze des Möglichen belastet, teilweise überlastet und fühlten sich von ihrem Arbeitgeber oft allein gelassen.

Aus den Arbeitsgruppen des Bildungsministeriums zur Umsetzung der Inklusionsstrategie habe sich die GEW jetzt zurückgezogen, sagte Lindner. Ein Mitgestalten sei dort nicht möglich gewesen. Ihr Eindruck sei, dass lediglich Vorlagen des Ministeriums abgenickt werden sollten. Eine neue Gesprächsplattform gebe es jetzt beim Landesschulbeirat. An der Arbeitsgruppe dort nähmen viele Akteure und Betroffene, darunter der Städte- und Gemeindetag, der Landesschüler- und der Landeselternrat teil.

"Wir hoffen, hier auf Aufgenhöhe zu reden und zu Vereinbarungen zu kommen", sagte Lindner. Die Arbeitsbedingungen für die Lehrer müssten dringend besser werden. Das Land müsse mehr Stunden zur Verfügung stellen, damit Klassen geteilt und die Arbeit in kleinen Gruppen möglich werde. Auch sei mehr Zeit für die Abstimmung mit anderen Lehrern, Psychologen, Sozialarbeitern und Sonderpädagogen nötig. An den Schulen seien auch Umbauten nötig. Die GEW schätze die Kosten für die Inklusion im Land auf knapp 260 Millionen Euro.