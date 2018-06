Ostthüringer Schule schließt womöglich wegen Lehrermangels

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Ponitz (dpa/th) - Die möglicherweise anstehende Schulschließung in Ponitz (Altenburger Land) wird Thema im Thüringer Landtag. Die CDU-Fraktion warf Bildungsminister Helmut Holter (Linke) Wortbruch vor und kündigte am Freitag an, den Fall in der kommenden Plenarsitzung zu diskutieren. In Ponitz muss womöglich eine Grundschule vorübergehend schließen, weil ab kommendem Schuljahr nur noch zwei Lehrerinnen für 45 Schüler zur Verfügung stehen. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Holter hatte im Mai versichert, dass es im Freistaat keine Schulschließungen geben werde.

Ein Sprecher des Ministeriums räumte ein, dass im Fall Ponitz Fehler gemacht worden seinen. "Wir prüfen, wie wir den Schulstandort erhalten können." Ein Mitarbeiter des Ministeriums solle vor Ort nach Lösungen suchen. Der bisherige Plan des Schulamts sehe vor, dass die Schüler vorübergehend an anderen Schulen unterrichtet werden.

Die CDU-Fraktion kritisierte Holter scharf: "Offenbar ist der Lehrermangel an einigen Standorten so eklatant, dass der Unterricht nicht mehr aufrecht erhalten werden kann", hieß es vom bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Tschirner.

Auch die AfD-Fraktion warf Holter vor, sein Versprechen gebrochen zu haben. "Nun schließt die erste Grundschule schon, bevor das neue Schulgesetz überhaupt in Kraft ist", teilte Wiebke Muhsal, bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, mit.