Nur wenige Häftlinge machen Abschluss im Gefängnis

Magdeburg (dpa/sa) - Nur wenige Menschen machen in den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt einen Schulabschluss. 2017 beendeten 48 von durchschnittlich mehr als 1600 Häftlingen die Schule, wie ein Sprecher des Justizministeriums in Magdeburg mitteilte. 27 davon waren Hauptschul-, 21 Realschulabschlüsse. Das Abitur machte im vergangenen Jahr keiner der Insassen. Zudem wird den Häftlingen laut Justizministerium de Möglichkeit für eine berufliche Ausbildung geboten. Dafür stehen in Burg 23 Umschulungsplätze zur Verfügung, in Raßnitz sind es 20 Ausbildungsplätze. "Gegenwärtig befinden sich 13 Gefangene in einer Maßnahme zur beruflichen Erstausbildung", teilte der Sprecher mit. Ebenso viele Gefangene beendeten 2017 ihre Berufsausbildung.