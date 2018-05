Doppelt so viele Bewerber bei neuer Lehrer-Ausschreibung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Auf die größte Ausschreibungsrunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt haben sich knapp 1360 Bewerber gemeldet. Das teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Damit gibt es rechnerisch mehr als doppelt so viele Kandidaten wie Jobs. Das Land will in den nächsten Wochen 610 Stellen neu besetzen. Da sich Interessenten für konkrete Schulen bewürben, meldeten sich viele von ihnen auch mehrfach. Auf den ersten Blick stimmten die Zahlen positiv, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Jetzt beginne mit der Prüfung jedoch die Kärrnerarbeit. Sachsen-Anhalt will im Kampf gegen den Lehrermangel binnen zwölf Monaten knapp 1000 neue Pädagogen finden.