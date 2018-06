Bildungsministerium schreibt 70 Stellen an Förderschulen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt schreibt 70 unbefristete Stellen für pädagogische Mitarbeiter an Förderschulen aus. Bewerben können sich staatlich anerkannte Erzieher sowie Sozial- und Heilpädagogen, wie das Ministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte. Interessenten für eine der Stellen müssen sich sputen: Die Bewerbungsfrist endet am 28. Juni.

Eingestellt werden sollen die neuen Kräfte zu Beginn des Schuljahres 2018/2019. Die Stellen waren den Angaben zufolge zunächst befristet ausgeschrieben. Die bislang eingegangenen Bewerbungen würden im Rennen bleiben, hieß es.