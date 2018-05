Trotz Kritik: Notenzeugnisse ab Klasse drei kommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Trotz der Kritik des Kinderschutzbundes und der Bildungsgewerkschaft GEW bleibt es dabei: Schleswig-Holstein führt zum kommenden Schuljahr wieder verbindlich Noten ab der dritten Klasse ein. Die entsprechende Grundschulverordnung solle am 1. August in Kraft treten, teilte das Bildungsministerium auf Nachfrage mit. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, sie wolle nicht zurück zur Paukschule der 1950er und 1960er Jahre. Aber Noten seien aus ihrer Sicht ein gutes Rückmeldesystem für Eltern und Schüler. "Deshalb sollen Notenzeugnisse ab Jahrgang drei in Schleswig-Holstein wieder den Regelfall darstellen." Notenzeugnisse können laut Ministerium durch Schulkonferenzbeschluss aber auch durch Berichtszeugnisse ersetzt werden.