Kultusminister Tonne spricht mit Lehrern über Entlastungen

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne trifft sich heute mit Bildungsverbänden zu Gesprächen über Entlastungen von Lehrern und Schulleitern. Das "Forum Eigenverantwortliche Schule" wird in Hannover zunächst hinter geschlossenen Türen tagen, um 12.00 Uhr gibt der SPD-Politiker dann ein Statement für die Medien. Konkret geht es um Reformen bei der Schulinspektion und um die Reduzierung von Verwaltungsaufgaben für Schulleitungen an Grundschulen und kleinen Schulen. Dem niedersächsischen Schulleitungsverband zufolge waren im Herbst landesweit mindestens rund 180 Leitungsstellen an Grundschulen unbesetzt. Diese müssten besser bezahlt werden, forderte der Verband damals.