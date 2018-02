Deutsche Schulen haben Nachholbedarf bei Digitalisierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Vor Beginn der Bildungsmesse Didacta haben Experten die Politik aufgefordert, die Digitalisierung an Deutschlands Schulen voranzubringen. "Die Bildungsqualität aus der Bundesrepublik ist gefragt, aber wir müssen gerade jetzt aufpassen, dass wir den Anschluss an die Digitalisierung nicht verpassen", sagte der Bildungsforscher Wassilios Fthenakis, der auch Präsident des Didacta-Verbandes ist. Die fünftägige Bildungsmesse startet am Dienstag (20.2.) in Hannover. Zu den mehr als 800 Ausstellern zählen auch Größen der IT-Branche wie Google oder Microsoft.

Aus Sicht der Microsoft-Managerin Astrid Aupperle ist die Digitalisierung nicht nur eine Frage der Ausstattung von Schulen, sondern fängt in den Köpfen an. "Es wäre schon viel gewonnen, wenn Computer im Klassenzimmer stehen würden oder die Schüler eigene Geräte wie Tablets oder Laptops mitbringen dürften", sagte sie. "Der Informatikunterricht findet leider immer noch viel zu oft in separaten, dunklen Räumen am Ende des Flurs statt und ist nicht integriert in den Schulalltag."

Der Entwurf für den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht fünf Milliarden Euro für den "Digitalpakt" für Schulen vor. Diese Summe war schon 2016 von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) versprochen worden. Das Geld soll in die Ausstattung aller 40 000 Schulen in Deutschland fließen, etwa für die Anschaffung digitaler Endgeräte, ihre Vernetzung, WLAN-Verbindungen in den Klassenräumen sowie sichere Cloud-Lösungen.