Vier Grundschüler gewinnen bei Mathematik-Olympiade

Halle (dpa/sa) - Drei Mädchen und ein Junge haben bei der Mathematik-Olympiade der Grundschulen in Sachsen-Anhalt mit besonders guten Leistungen abgeschlossen. Die Schüler erhielten bei dem Wettbewerb erste Preise, wie die Organisatoren mitteilten. Die Dritt- und Viertklässler mussten in einer zweistündigen Klausur am Samstag in Halle sieben anspruchsvolle Aufgaben lösen. Insgesamt nahmen 82 Schüler von 76 Grundschulen teil.

Der Wettbewerb diene der Sichtung und frühzeitigen Förderung mathematischer Talente, hieß es. Zum Lösen der Aufgaben müsse man vor allem gut überlegen können. Das Rechnen stehe nicht im Mittelpunkt.

Sachsen-Anhalt ist den Angaben zufolge das einzige Bundesland, das für die Grundschulen eine Landesendrunde der Mathematik-Olympiade durchführt. Für die höheren Klassenstufen findet Mitte Juni die Bundes-Mathematik-Olympiade in Würzburg (Bayern) statt. Sachsen-Anhalt schickt zwölf Teilnehmer der Klassen 8 bis 12.